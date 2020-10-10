Задушившему Джорджа Флойда полицейскому разрешили покинуть штат

Американскому полицейскому Дереку Шовину, который задушил чернокожего охранника Джорджа Флойда, разрешили покинуть Миннесоту. Об этом в субботу, 10 октября, сообщает «Интерфакс».

Полицейский содержался в тюрьме максимального режима с 31 мая. Его освободили 7 октября после внесения залога в размере одного миллиона долларов. У Шовина при себе всегда должен быть мобильный телефон. В суде он должен будет появиться в марте 2021 года.

46-летнего Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина в Миннеаполисе. Он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт. Шовин грубо придавил Флойда коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался от удушения. Четверых полицейских после произошедшего уволили.

Действия полиции стали причиной массовых погромов в США. Протестующие обвиняют в смерти Флойда полицейских, а также заявляют о несправедливом отношении к темнокожим в стране.