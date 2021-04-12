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Массовые грабежи начались в США из-за убийства чернокожего полицией

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Массовые грабежи и вандализм начались в США из-за убийства чернокожего полицейскими. На кадрах из штата Миннесота, размещенных в Telegram-канале RT, видны люди, убегающие из магазинов с коробками в руках.

Из-за акций протеста в городе Бруклин-Сентер даже пришлось ввести комендантский час, который действует до 6 утра 12 апреля по местному времени (14:00 мск). Мэр Майк Эллиотт на своей странице в Twitter призвал население быть осторожными и расходиться по домам. Как передает CNN, в городе для обеспечения порядка также развернули Национальную гвардию.

Ранее сообщалось, что полицейские застрелили чернокожего мужчину в его машине в Миннеаполисе и спровоцировали массовые беспорядки. Для разгона собравшихся полиция применила слезоточивый газ.

Убитый — 20-летний Данте Райт — ехал на машине с девушкой, когда его остановили полицейские. По словам родных, стражам порядка не понравился освежитель для воздуха. Полиция же утверждает, что в отношении водителя был действующий ордер на арест. В Райта выстрелили, когда он решил уехать с места. Автомобиль проехал еще несколько кварталов и остановился, врезавшись в другую машину. Молодого человека признали скончавшимся на месте.

Предыстория: Полицейские убили темнокожего в машине и спровоцировали беспорядки в США
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