Афроамериканцам улучшат жилищные условия за счет продаж марихуаны

Власти американского города Эванстон, штат Иллинойс, улучшат жилищные условия афроамериканцев за счет налогов с продаж марихуаны и пожертвований. Муниципальный совет в понедельник, 22 марта, согласовал первый транш в размере 400 тысяч долларов, передает газета Chicago Tribune.

Каждая из первых 16 семей-участников программы получит компенсации в размере 25 тысяч долларов. Эти средства можно использовать для выплаты первоначального взноса за новый дом, ремонта и благоустройства собственности в Эванстоне, а также для закрытия задолженностей за недвижимое имущество.

Получить субсидии могут люди афроамериканского происхождения, чьи предки или родственники жили в Эванстоне с 1919-го по 1969 год. Программа также распространяется на тех, кто стал жертвами расовой дискриминации в жилищной сфере в период после 1969 года. Ожидается, что всего в рамках программы будет выделено 10 миллионов долларов.

Ранее семья задушенного полицейским чернокожего американца Джорджа Флойда урегулировала судебный иск против Миннеаполиса. Городской совет единогласно проголосовал за досудебное урегулирование вопроса и выплате родне убитого 27 миллионов долларов. Сообщалось, что эта сумма станет одной из самых крупных в подобных делах.