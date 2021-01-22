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Пентагон впервые возглавил афроамериканец

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Ллойд Остин
Ллойд Остин
Фото: Greg Nash / Reuters

Сенат США утвердил предложенную Джо Байденом кандидатуру Ллойда Остина на пост министра обороны. Он стал первым афроамериканцем, который возглавил Пентагон, сообщает CNN.

За Остина, имеющего ранг четырехзвездного генерала, проголосовали 93 сенатора, против — двое. Он три года, с 2013 по 2016-й, возглавлял Центральное командование войск США. Отмечается, что во время президентского срока Барака Обамы он и Байден много работали вместе.

Ранее Остин занимал пост заместителя начальника штаба сухопутных войск США, а также стал последним главой группировки войск Соединенных Штатов в Ираке.

Как отмечает CNN, администрация Байдена — самая этнически разнообразная за всю историю американского государства: каждый второй назначенный им управленец относится к представителям цветного населения. Пост вице-президента впервые заняла небелая женщина — Камала Харрис имеет индийское и негритянское происхождение.

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