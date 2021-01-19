Делами здоровья в администрации Байдена займется трансгендер

Избранный президент США Джо Байден назначит помощником министра здравоохранения медика Рейчел Левайн, рожденную мужчиной. Она таким образом станет первым трансгендером, назначенным на федеральную должность с подтверждением в Сенате, со ссылкой на источники передает телеканал FOX.

«Доктор Рейчел Левайн принесет стабильное лидерство и экспертизу, которые требуются нам, чтобы провести сограждан через эту пандемию — вне зависимости от их места проживания, расы, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и нетрудоспособности», — прокомментировал назначение Байден.

До того как получить предложение о высоком посте, Левайн возглавляла систему здравоохранения штата Пенсильвания по назначению губернатора-демократа и руководила борьбой с пандемией коронавируса в этом штате. В мае ее имя фигурировало в скандальных материалах СМИ: она забрала свою пожилую мать из дома престарелых вскоре после того, как публично объявила, что пенсионерам в таких учреждениях ничто не угрожает.

После выборов в ноябре стало известно, что представитель Демократической партии Сара Макбрайд стала первым в истории США трансгендером, избранным в Сенат какого-либо из штатов. Она будет законодателем в штате Делавэр.