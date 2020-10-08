Трансгендера из правительства Бельгии сочли угрозой цивилизации

Представители крайне правой бельгийской партии «Фламандский интерес» сочли угрозой цивилизации назначение женщины-трансгендера Петры де Суттер вице-премьером. Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что политик Барт Клаас (Bart Claes) из «Фламандского интереса» считает, что де Суттер «хочет разрушить и заменить все краеугольные камни нашей западной цивилизации». Клаас добавил, что де Суттер — «олицетворение культурного марксизма». Эти слова вызвали отторжение у целого ряда оппонентов националистов, которые посчитали это попыткой дегуманизировать вице-премьера.

Ранее сообщалось, что де Суттер получила пост вице-премьера и министра по делам государственных предприятий и государственного управления. Она — гинеколог по образованию, ранее возглавляла отделение репродуктивной медицины Гентского университета. Де Суттер сменила пол в 40 лет и долгое время активно защищала права ЛГБТ-сообщества.

Бельгия 1 октября обрела правительство во главе с премьером Александером Де Кроо после 653 дней без полноценной правящей коалиции — это новый мировой рекорд. В это время в стране работал технический кабинет министров. Новый состав правительства состоит наполовину из женщин, а также включает несколько министров с миграционным прошлым.

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