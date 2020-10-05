Женщина-трансгендер впервые стала вице-премьером в Бельгии

В Бельгии женщина-трансгендер впервые в стране Евросоюза получила пост вице-премьера. Об этом сообщает The Brussels Times.

Речь идет о 57-летней Петре де Суттер — бывшем депутате Европарламента и члене партии «Зеленые». Кроме того, она также получила пост министра по делам государственных предприятий и государственного управления.

«Я горжусь тем, что в Бельгии и в большинстве стран Европейского союза ваша гендерная идентичность не определяет вас как личность и не является проблемой. Я надеюсь, что мое назначение министром и вице-премьером может спровоцировать дебаты в странах, где этого еще нет», — написала вице-премьер в Twitter.

Де Суттер — гинеколог по образованию, она возглавляла отделение репродуктивной медицины Гентского университета. Она сменила пол в 40 лет и долгое время активно защищала права ЛГБТ-сообщества.

Бельгия 1 октября обрела правительство во главе с премьером Александером Де Кроо после 653 дней без полноценной правящей коалиции — это новый мировой рекорд. В это время в стране работал технический кабинет министров. Новый состав правительства состоит наполовину из женщин, а также включает несколько министров с миграционным прошлым.

В мае сообщалось, что женщина-трансгендер впервые стала мэром города Тиллуа-Ле-Маршьен во Франции. Кандидатуру 55-летней трансгендерной женщины Мари Ко поддержали 14 муниципальных депутатов.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

Если вы стали свидетелем важного события или у вас есть новость для отдела «Мир», напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



