Два срочника расстреляли начальника караула

Два солдата-срочника в Монголии расстреляли начальника караула из автоматов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на новостное агентство «Синьхуа».

Инцидент произошел в аймаке Говь-Алтай в четверг, 8 апреля. После убийства начальника караула солдаты сбежали вместе с оружием.

По информации издания Central Asia, солдатам по 19 лет, а погибшему — 34 года. Сбегая с места преступления, призывники угнали мотоциклы у местных пастухов. Их поиски продолжаются.

Ранее сообщалось, что на военной базе Форт Детрик в американском штате Мэриленд произошла стрельба. Два медика-военнослужащих Военно-морских сил США пострадали, подозреваемый был убит местной полицией.