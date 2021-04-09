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Два срочника расстреляли начальника караула

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Фото: Reuters

Два солдата-срочника в Монголии расстреляли начальника караула из автоматов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на новостное агентство «Синьхуа».

Инцидент произошел в аймаке Говь-Алтай в четверг, 8 апреля. После убийства начальника караула солдаты сбежали вместе с оружием.

По информации издания Central Asia, солдатам по 19 лет, а погибшему — 34 года. Сбегая с места преступления, призывники угнали мотоциклы у местных пастухов. Их поиски продолжаются.

Ранее сообщалось, что на военной базе Форт Детрик в американском штате Мэриленд произошла стрельба. Два медика-военнослужащих Военно-морских сил США пострадали, подозреваемый был убит местной полицией.

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