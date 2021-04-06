На военной базе в США произошла стрельба

На военной базе Форт Детрик в американском штате Мэриленд произошла стрельба. Два человека пострадали, подозреваемый нейтрализован, сообщает со ссылкой на силовиков ABC News.

Известно, что пострадавшие — медики-военнослужащие военно-морских сил США. Об их состоянии, как и о состоянии нападавшего, не сообщается. Предполагается, что последний был убит местной полицией.

Город Фредерик, в котором случился инцидент, располагается в 80 километрах от столицы США – Вашингтона.

В 2020 году схожее происшествие зафиксировали на базе американских военно-воздушных сил: в результате стрельбы был ранен один военнослужащий, еще один погиб.

В 2014 году американский военный убил троих сослуживцев на крупнейшей военной базе в штате Техас, а затем покончил с собой. Сообщалось, что стрельба началась после ссоры.