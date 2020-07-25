На американской военной базе в результате стрельбы погиб человек

В результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде погиб человек. Об этом сообщила командир 1-го авиакрыла спецопераций авиабазы Херлберт-Филд в своем Facebook-аккаунте.

По ее словам, в результате инцидента один человек погиб, и еще один пострадал. После поступивших сообщений о стрельбе военная база в целях безопасности была закрыта.

Ранее в американском городе Пеория, штат Иллинойс, неизвестные открыли стрельбу, в результате которой пострадали 12 человек. Инцидент произошел на набережной рано утром. Там собралось около 200 человек. Двое пострадавших при стрельбе были госпитализированы, остальные добрались до больницы на личном транспорте.