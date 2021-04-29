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Байден оговорился в речи о России

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Фото: Melina Mara / Reuters

Президент США Джо Байден оговорился в речи, посвященной России, и не смог выговорить слово «эскалация». Запись выступления опубликована телеканалом ABC News на YouTube.

«Я знаю, что это беспокоит многих из вас, но я очень ясно дал понять [президенту России Владимиру] Путину, что мы не стремимся к эск-экс-экс — прошу прощения — эскалации», — сказал политик, выступая в Конгрессе США.

28 апреля Байден обратился к Конгрессу с традиционным посланием «О положении страны». Как правило, американские президенты делают это в начале года, но Байден решил приурочить свое выступление к 100 дням нахождения на посту главы государства.

Ранее президент США не смог выговорить фамилию российского лидера Владимира Путина с первого раза в ходе речи, посвященной отношениям между странами. Глава США заговорился и произнес что-то неразборчивое, похожее на «президент Клутин». Затем Байден сразу поправил себя.

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