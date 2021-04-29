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Россия поприветствовала заявление Байдена

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Фото: Globallookpress.com

Москва приветствует заявление президента США Джо Байдена о планах избегать эскалации и сотрудничать с Россией, которое он высказал в послании Конгрессу США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова передает ТАСС.

«Выступление американского президента с посланием Конгрессу (…) оставляет двойственное впечатление. Мы, разумеется, приветствуем в очередной раз заявленное намерение избегать эскалации с Россией, сотрудничать, как было обозначено, "когда это в наших общих интересах"», — сказала Захарова.

При этом представитель МИД выразила сожаление, что у действующей администрации Белого дома слова расходятся с делами. «Традиционная речь перед законодателями, при всей своей декларативности, лишь подтверждает, что пока в Вашингтоне не готовы отказаться от бесперспективных попыток силового давления и безосновательных обвинений нашей страны в некой злонамеренной деятельности», — добавила она.

Дипломат также подчеркнула, что Вашингтону пора отбросить конфронтационную риторику, если он действительно настроен на диалог, и пойти на практические шаги для исправления «ненормального состояния, в котором по вине США пребывают двусторонние отношения».

В среду вечером, 28 апреля, Байден выступил на совместном заседании обеих палат Конгресса США. Это его первое подобное выступление с момента вступления в должность президента.

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