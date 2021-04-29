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Байден задумал запретить сигареты с ментолом для защиты темнокожего населения

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Jim Watson / Reuters

Президент США Джо Байден захотел запретить сигареты с ментолом и другими вкусами для защиты темнокожего населения и молодежи. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации президента.

Издание отмечает, что вреду от сигарет с ментолом наиболее подвержено темнокожее население — именно их предпочитает 85 процентов курильщиков-афроамериканцев, что в три раза больше, чем среди белых курильщиков. Исследования показывают, что афроамериканцы умирают от болезней, вызванных курением, значительно чаще, чем другие группы населения. Правозащитники даже считают, что табачные компании еще десятилетия назад начали кампанию по подсаживанию афроамериканцев на сигареты с ментолом.

Кроме того, ментол способствует развитию пагубного пристрастия среди молодежи, поскольку вкусовые добавки маскируют раздражение горла табачным дымом. Как ожидается, Байден объявит о запрете на ароматизированные сигареты на этой неделе. Такой шаг не потребует одобрения Конгресса, но, как ожидается, будет оспорен в суде представителями табачной индустрии.

Ранее стало известно, что власти Новой Зеландии хотят ввести полный запрет на курение для родившихся после 2004 года. Предполагается, что правительство будет постепенно повышать возраст, с которого разрешена покупка табачных изделий, а поколению, родившемуся после 2004 года, и вовсе запретят приобретать сигареты. С помощью столь радикальной меры правительство рассчитывает добиться полного отказа от курения в стране к 2025 году.

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