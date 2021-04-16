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Полный запрет на курение введут в Новой Зеландии для родившихся после 2004 года

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Фото: Kristaps Solims / Unsplash

В Новой Зеландии хотят ввести полный запрет на курение для родившихся после 2004 года. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Предполагается, что власти будут постепенно повышать возраст, с которого разрешена покупка табачных изделий, а поколению, родившемуся после 2004 года, и вовсе запретят приобретать сигареты. С помощью столь радикальной меры правительство рассчитывает добиться полного отказа от курения в стране к 2025 году.

Власти также рассматривают дополнительные меры: снижение допустимого уровня содержания никотина в табачных изделиях, запрет фильтров, установление минимальной цены на табак и ограничение точек продажи табачных изделий.

Ранее Международный комитет по контролю над наркотиками признал употребление наркотических веществ пожилыми скрытой эпидемией международного масштаба. Эксперты организации предупредили, что по мере старения населения растет уязвимость пожилых людей к употреблению наркотиков и наркозависимости.

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