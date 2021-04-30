В США объяснили слова Байдена о Путине

Бывший первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган объяснил слова главы Белого дома Джо Байдена о российском президенте Владимире Путине. Об этом сообщает ТАСС.

Биган отметил, что американский лидер «просто выпалил» резкое высказывание в адрес Путина. «Я думаю, что упоминание о Путине как убийце было просто словом, которое президент Байден просто выпалил. Честно говоря, эти слова ему внушил интервьюер, и он его поддержал», — заявил он в ходе выступления на Аспенском форуме.

По мнению Бигана, советники Байдена, вероятно, не стали бы побуждать президента говорить подобное. «Но, как всегда в политике, [американские должностные лица после этого] быстро занимают круговую оборону, пытаясь превратить в добродетель неправильные заявления наших лидеров», — пояснил он.

17 марта Байден в интервью каналу ABC заявил о желании призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Американский лидер рассказал о разговоре с президентом России и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен. Байден также утвердительно ответил на вопрос ведущего: «Путин — убийца?»