Сурков после слов Байдена о Путине задался вопросом про «ублюдка Джо»

Бывший помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал высказывание президента США Джо Байдена о российском президенте Владимире Путине. Об этом сообщил в своем Telegram-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Политолог попросил Суркова прокомментировать выпад Байдена в отношении российского лидера «На этот вопрос даже не знаю, что и ответить. Вот если бы меня спросили: "Do u know that old chap Joe is mothafucka?" («Вы знаете, что старик Джо — ублюдок?» — прим. «Ленты.ру»), то я бы ответил: "Oohoo, I do"», — сказал он, пародируя беседу президента США с журналистом ABC.

17 марта Байден в интервью каналу ABC заявил о желании призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Американский лидер рассказал о разговоре с президентом России и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен. Байден также утвердительно ответил на вопрос ведущего: «Путин — убийца?»

Спустя несколько часов после выхода данного интервью МИД России объявил, что посла в США Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации. Такое решение было принято с целью проанализировать перспективы отношений с Вашингтоном.

Управление национальной разведки США 16 марта опубликовало отчет, в котором говорится о попытках России очернить кандидатуру Байдена в ходе президентских выборов и усугубить социально-политические разногласия. Кремль отверг все обвинения.

Владислав Сурков был помощником российского президента с 2013 года. Он курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования конфликта на востоке Украины. В феврале 2020-го Сурков ушел в отставку.