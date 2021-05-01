США раскритиковали Россию и Китай за призывы к покупке своих вакцин против коронавируса. Такое мнение высказала координатор Госдепартамента по глобальным мерам реагирования на распространение вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 Гейл Смит, передает ТАСС.

По ее словам, и Китай, и Россия активно «поощряют страны покупать свои вакцины».

Смит подчеркнула, что Соединенные Штаты не намерены заниматься маркетингом по отношению к своим препаратам.

«Как вы знаете, Соединенные Штаты и большинство стран мира хотят быть уверенными в том, что проводимые ими нормативные испытания проходят одобрение ВОЗ на предмет безопасности и эффективности. Мы ожидаем, что они будут продавать свои вакцины. С точки зрения Соединенных Штатов, мы не намереваемся заниматься маркетингом, мы поощряем вакцины, исходя из политической стратегии, и потому, что это лучшее средство для прекращения пандемии», — сказала дипломат.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вакцину против коронавируса, разработанную американской биотехнологической компанией Moderna, в список рекомендованных для использования при чрезвычайных ситуациях.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. В России зарегистрированы три вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В США начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.