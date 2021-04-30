В мире коронавирусом заразились 150 миллионов человек

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 150 миллионов человек. Об этом сообщает исследовательский университет Джона Хопкинса.

Общее количество инфицированных составляет 150 551 424, 3 166 697 из них скончались от осложнений, вызванных заболеванием. Лидером по числу заражений остается США, где зафиксировано более 32 миллионов заболевших. Второе место в рейтинге занимает Индия с 18 миллионами заразившихся. За ней следует Бразилия, где коронавирусом заразились более 14 миллионов человек.

В России число заражений превышает 4,7 миллионов, сообщает университет. Смертельных исходов зарегистрировано более 108 тысяч. В стране продолжается вакцинация населения, первый компонент вакцины от коронавируса в России получили более 11,1 миллиона человек. Обе прививки сделали 6,8 миллиона россиян.

По данным Bloomberg, количество введенных доз различных вакцин против COVID-19 в мире превысило один миллиард. Прививки доступны в 172 странах, ежедневно вакцинируется более 18 миллионов человек. Половина всех случаев вакцинации приходится на США, Индию и Китай.