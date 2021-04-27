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Умерших от коронавируса начали сжигать в столичных парках в Индии

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Фото: Globallookpress.com

В Индии умерших от коронавируса начали сжигать в столичных парках, парковках и пустырях из-за нехватки мест в крематориях. Об этом сообщает телеканал «Би-би-си».

Родственники погибших забивают дрова для импровизированных костров и помогают в проведении кремаций. Сотрудники крематориев вынуждены сжигать тела с раннего утра до глубокой ночи, а семьям умерших нередко приходится ждать по несколько часов, чтобы проститься с родными.

В последние дни Индия столкнулась с мощным приростом заразившихся коронавирусом, во вторник власти объявили о 323 тысячах новых случаев. Последние показатели стали максимальными за все время в стране с начала пандемии COVID-19. Как заявил премьер-министр Нарендра Моди, Индию потряс «коронавирусный шторм».

Число смертей от коронавируса в стране уже приблизилось к 200 тысячам. Из-за высокого количества умерших стали плавиться печи местных крематориев. Металлические части газовых и дровяных печей в западном индийском штате Гуджарат деформировались из-за беспрерывного сжигания тел.

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