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Индия сообщила о «коронавирусном шторме» после нового мирового рекорда

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Фото: Niharika Kulkarni / Reuters

Минздрав Индии сообщил, что суточный прирост заразившихся коронавирусом в Индии бьет рекорд четвертый день подряд: за последние сутки в стране выявили 349,6 тысячи заболевших.

Такой показатель оказался максимальным за все время в стране с начала пандемии COVID-19. Как заявил премьер-министр Нарендра Моди, Индию потряс «коронавирусный шторм». Из-за резкого роста числа заразившихся он призвал всех граждан быть осторожными и пройти вакцинацию, пишет Reuters.

По оценке агентства, в Нью-Дели каждые четыре минуты кто-то умирает от коронавируса. В целом по стране ежедневно регистрируют около двух тысяч смертей от COVID-19.

Индия уже несколько дней подряд ставит мировой рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки. Сейчас в стране каждые четыре дня заболевает около миллиона человек. Из-за высокого количества умерших стали плавиться печи местных крематориев. Металлические части газовых и дровяных печей в западном индийском штате Гуджарат деформировались из-за беспрерывного сжигания тел.

Общее число заболевших COVID-19 в Индии с начала пандемии достигло 16,96 миллиона человек.

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