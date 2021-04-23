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Установлен новый мировой рекорд по заболевшим коронавирусом

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Фото: Amit Dave / Reuters

Новый мировой рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки установлен в Индии. Об этом сообщает ТАСС.

За 22 апреля в стране зарегистрировали 332,9 тысячи случаев заражения, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. При этом в целом по миру этот показатель почти достиг 900 тысяч.

Таким образом Индия ставит рекорд по числу заразившихся вторые сутки подряд: днем ранее показатели заболеваемости также оказались высокими — 314,8 тысячи новых случаев. Сейчас в стране каждые четыре дня заболевает около миллиона человек. В целом в Индии число заболевших превысило 16,26 миллиона человек.

Последние недели индийские власти подвергались критике за проведение массовых митингов перед местными выборами и за разрешение устроить фестиваль Кумбха Мела. Кроме того, в стране работают рынки и торговые центры, разрешено проведение больших свадеб.

24 марта в Индии был обнаружен новый штамм COVID-19 с двойной мутацией.

До Индии рекорд по заражению COVID-19 был установлен в США. В январе суточный прирост заразившихся достиг там отметки 297,4 тысячи человек.

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