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Госдеп расширит список запрещенных для путешествий стран

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Фото: Jorge Saenz / AP

Госдепартамент намерен расширить список запрещенных для путешествий стран из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство США.

«Так как путешественники сталкиваются с рисками, вызванными пандемией COVID-19, Госдепартамент на этой неделе начнет обновлять рекомендации по путешествиям, чтобы лучше отражать информацию Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США по вопросам, которые касаются здоровья путешественников», — отметили в Госдепе.

Штаты планируют включить в список стран, куда не рекомендуется ездить, примерно 80 процентов государств по всему миру.

В апреле в США зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией, который ранее был обнаружен в Индии. Специалисты Стэнфордской лаборатории клинической вирусологии подтвердили, что в области залива Сан-Франциско был найден данный вариант вируса.

По мнению профессора Университета Миннесоты, эпидемиолога Майкла Остерхолма, США столкнулись с четвертой волной коронавируса.

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