В США заявили о четвертой волне коронавируса

США столкнулись с четвертой волной коронавируса. Об этом в эфире Fox News заявил профессор Университета Миннесоты, эпидемиолог Майкл Остерхолм.

«Я считаю, что в некотором смысле мы находимся почти в новой пандемии», — заметил собеседник телеканала.

Остерхолм добавил, что, по его мнению, единственная хорошая новость на текущий момент заключается в том, что нынешние вакцины эффективны против британского штамма инфекции.

3 апреля сообщалось, что каждый пятый американец к настоящему времени полностью вакцинировался от коронавируса. Привитые получили либо по две дозы препарата Pfizer/BioNTech или Moderna, либо дозу однокомпонентного средства компании Johnson&Johnson. Некоторые граждане не верят в эффективность вакцины.

Согласно последним данным, в США зафиксировано свыше 30,7 миллиона случаев заражения COVID-19. Более 554 тысяч носителей инфекции скончались.