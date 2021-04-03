Названа доля полностью привитых от коронавируса американцев

Каждый пятый американец к настоящему времени полностью привился от коронавируса. Об этом заявила руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) США Рошель Валенски, передает ТАСС.

Она уточнила, что привитые получили либо по две дозы препарата Pfizer/BioNTech или Moderna, либо дозу однокомпонентного средства компании Johnson&Johnson.

Валенски посетовала на то, что некоторые граждане не верят в эффективность вакцины. Она отметила, что для борьбы с подобным явлением в стране проводится массовая просветительская кампания, рассказывающая о безопасности и эффективности препаратов

По информации СМИ, как минимум одну дозу препарата получили 101,8 миллиона американцев из 328 миллионов человек.

2 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что все желающие привиться от коронавируса россияне смогут пройти вакцинацию препаратом «Спутник V» до лета. «Мы считаем, что Россия не только сейчас является одним из лидеров по вакцинации в мире, но до июня можно провакцинировать фактически всех желающих россиян за счет тех производственных возможностей, которые есть в России и за рубежом», — сказал он.

Также он отметил, что российский препарат эффективнее других ко всем мутациям благодаря введению в два этапа. По его словам, это уже доказано на примере британского штамма коронавируса. «Поэтому мы считаем, что действительно у нас одна из самых сильных в мире вакцин, в том числе против мутаций», — подчеркнул глава фонда.