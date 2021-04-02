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В России начались испытания вакцины от коронавируса в виде капель для носа

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Александр Гинцбург
Александр Гинцбург
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Доклинические испытания вакцины от коронавируса в виде капель для носа начинаются в центре имени Гамалеи, заявил директор учреждения Александр Гинцбург. Его слова передает РИА Новости.

«Мы получили патент на назальную вакцину», — сказал он.

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал испытания новой, назальной формы российской вакцины «Спутник V» в столице. По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, подобная форма вакцины тоже будет двухкомпонентной, но в виде спрея. Она уточнила, что спрей формирует местный иммунитет и подойдет тем, кому не рекомендуется инъекция.

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