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Собянин анонсировал испытание новой формы вакцины «Спутник V» в Москве

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Испытания новой, назальной формы российской вакцины «Спутник V» пройдут в Москве. Их анонсировал мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на его сайте.

Собянин уточнил, что препарат в таком виде не заменит полноценную вакцинацию, но может послужить дополнительной защитой от COVID-19.

Мэр отметил, что все три фазы клинических исследований препарата тоже планируется провести в Москве.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что исследования «Спутника V» в виде капель для носа планируется начать в апреле, в дальнейшем ожидается его серийное производство. По словам директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцина в виде капель может подойти для детей, так как ее удобнее использовать у этой возрастной категории.

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