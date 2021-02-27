Раскрыты подробности о «Спутнике V» в виде назального спрея

Назальная форма российской вакцины «Спутник V» тоже будет двухкомпонентной, но в виде спрея. Подробности раскрыла заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.

Корреспондент поинтересовался, можно ли будет приобрести назальный «Спутник V» в аптеке и «самому себе закапать».

«По сути дела это та же двухкомпонентная вакцина "Спутник V", только в коробочку будет одновременно положен специальная насадка-спрей. Пользоваться ей простому гражданину будет нельзя, несмотря на кажущуюся простоту введения, в любом случае вводить должен медицинский работник, и также два раза», — объяснила Ракова.

Заммэра уточнила, что спрей формирует местный иммунитет. «Он, конечно, менее эффективный, но более безопасный», — сказала Ракова. По ее словам, назальная форма подойдет для тех категорий, для которых не рекомендуется инъекция.

Ранее в феврале мэр столицы Сергей Собянин анонсировал испытания новой, назальной формы российской вакцины «Спутник V» в Москве.

Перед этим министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что исследования «Спутника V» в виде капель для носа планируется начать в апреле, в дальнейшем ожидается его серийное производство. По словам директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцина в виде капель может подойти для детей, так как ее удобнее использовать у этой возрастной категории.