Путину доложили о возможности привить всех желающих россиян от COVID-19 к лету

Все желающие привиться от коронавируса россияне смогут пройти вакцинацию препаратом «Спутник V» до лета. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

«Мы считаем, что Россия не только сейчас является одним из лидеров по вакцинации в мире, но до июня можно провакцинировать фактически всех желающих россиян за счет тех производственных возможностей, которые есть в России и за рубежом», — сказал Дмитриев.

Также он отметил, что российский препарат эффективнее других ко всем мутациям благодаря введению в два этапа. По его словам, это уже доказано на примере британского штамма коронавируса. «Поэтому мы считаем, что действительно у нас одна из самых сильных в мире вакцин, в том числе против мутаций», — подчеркнул глава фонда.

Ранее Дмитриев объявил, что в России появится робот-конвейер, который будет делать 300 тестов на коронавирус в час. Он пояснил, что российские тесты востребованы в аэропортах и других местах, где нет лабораторий.