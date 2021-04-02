В России появится робот-конвейер для сдачи 300 тестов на коронавирус в час

В России появится робот-конвейер, который будет делать 300 тестов на коронавирус в час без необходимости высококвалифицированного обслуживания. В его создание вкладывает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), заявил глава фонда Кирилл Дмитриев. Его слова приводит ТАСС.

«Мы считаем, что это будет ключевым решением не только для России, но и для других стран — автоматизировать сдачу тестов вне лабораторий», — сказал Дмитриев.

Он подчеркнул, что российские тесты востребованы в аэропортах и других местах, где нет лабораторий. Кроме того, по словам Дмитриева, с начала пандемии Россия поставила более 15 миллионов тестов в 17 стран, в том числе в Австрию, Францию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Ранее Роспотребнадзор разработал российский экспресс-тест для диагностики коронавируса, который будет показывать результат в четыре раза быстрее, чем стандартный ПЦР-тест. Сообщалось, что ему потребуется час-полтора для определения в анализах патогена, в то время как обычный ПЦР-тест показывает результат за четыре-пять часов.