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Индия получит «Спутник V» на фоне тяжелой ситуации с коронавирусом

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Фото: ADNAN ABIDI / Reuters

Индия получит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на фоне тяжелой ситуации с COVID-19. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNN, передает РИА Новости.

По его словам, первые дозы будут доставлены в страну уже 1 мая. Дмитриев также рассказал, что Индия станет одним из ключевых производителей российского препарата. Отмечается, что Индия является страной с самым большим населением среди 60 государств, в которых зарегистрирован «Спутник V».

Ранее Минздрав Индии сообщил, что суточный прирост заразившихся коронавирусом в стране бьет рекорд четвертый день подряд: за сутки выявили 349,6 тысячи заболевших. Такой показатель оказался максимальным за все время в стране с начала пандемии COVID-19. Как заявил премьер-министр Нарендра Моди, Индию потряс «коронавирусный шторм».

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