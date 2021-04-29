Россию поблагодарили за помощь в «коронавирусный шторм»

Министерство иностранных дел Индии выразило благодарность России за предоставление медицинской помощи в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом заявил представитель ведомства Ариндам Багчи в Twitter.

«Благодарим за доставку кислородных концентраторов, аппаратов искусственной вентиляции легких и других медикаментов, которые прибыли из России сегодня утром на двух самолетах», — отметил Багчи. Он подчеркнул, что Россия — «давний и проверенный временем» партнер страны.

Первый замглавы МИД Индии Харш Вардхан Шрингла сообщил также, что Москва предоставила Индии лекарство «Фавипиравир», которое можно применять для лечения COVID-19, передает РИА Новости.

29 апреля два спецборта МЧС России с грузом медицинской помощи прибыли в Индию. До этого президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которого пообещал помочь Нью-Дели в борьбе с COVID-19.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Индия получит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на фоне тяжелой ситуации с COVID-19. По его словам, первые дозы будут доставлены в страну уже 1 мая.

В Индии суточный прирост заразившихся коронавирусом в стране бьет рекорды несколько дней подряд. Каждые четыре дня там заражается более миллиона человек. По словам властей, страну захватил «коронавирусный шторм».