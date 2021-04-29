Спецборт МЧС России прибыл в Индию с медпомощью

Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию, сообщает корреспондент РИА Новости.

Как сообщил пилот прилетевшего спецборта, полет прошел хорошо и экипаж готов выполнять дальнейшие задачи. Из аэропорта Жуковский в аэропорт Нью-Дели российские специалисты привезли таблетки, которые помогают при COVID-19. «Загрузка прошла очень оперативно, нам команда поступила с утра, очень оперативно загрузили, за три часа», — заявил бортоператор Ил-76 Юрий Гринченко.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которого пообещал помочь Нью-Дели в борьбе с COVID-19. Моди поблагодарил российского лидера. Также стороны обсудили прошедшую регистрацию в Индии российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

25 апреля Минздрав Индии сообщил, что суточный прирост заразившихся коронавирусом в Индии бьет рекорд четвертый день подряд, тогда выявили 349,6 тысячи заболевших за сутки. Показатель оказался максимальным за все время пандемии COVID-19 в стране. Число смертей от коронавируса в стране уже превысило к 200 тысяч. Из-за высокого количества умерших стали плавиться печи местных крематориев. Металлические части газовых и дровяных печей в западном индийском штате Гуджарат деформировались из-за беспрерывного сжигания тел.