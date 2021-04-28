Путин пообещал помочь Индии в борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которого пообещал помочь Нью-Дели в борьбе с COVID-19. Об этом в среду, 28 апреля, сообщается на сайте Кремля.

«В частности, уже сегодня рейсами МЧС России будет доставлено более 22 тонн соответствующих средств, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тысяч упаковок лекарственных препаратов», — указано в сообщении.

Моди поблагодарил российского лидера. Также стороны обсудили прошедшую регистрацию в Индии российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Индия получит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на фоне тяжелой ситуации с COVID-19. По его словам, первые дозы будут доставлены в страну уже 1 мая. Дмитриев также сообщил, что Индия станет одним из ключевых производителей российского препарата.

25 апреля Минздрав Индии сообщил, что суточный прирост заразившихся коронавирусом в Индии бьет рекорд четвертый день подряд, тогда выявили 349,6 тысячи заболевших за сутки. Показатель оказался максимальным за все время пандемии COVID-19 в стране.