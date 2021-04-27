Стало известно об устойчивости индийского штамма коронавируса к антителам

Мутации COVID-19, выявленные в Индии, указывают на большую заразность нового штамма и его устойчивость к антителам как у переболевших, так и у вакцинированных. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает РИА Новости.

По результатам исследований, мутации способны повлиять на эффективность лечения антителами и привести к нейтрализации их положительного воздействия. Отмечается также, что новый штамм обладает более высокой способностью вызывать заболевание или смерть организма.

В ВОЗ продолжают выяснять причины быстрого изменения вируса. Одним из главных факторов считают проведение массовых мероприятий, где люди активно заражались. Также влияние могло оказать ослабление карантинных ограничений.

26 апреля индийский Минздрав сообщил, что суточный прирост заразившихся коронавирусом в стране бьет рекорд четвертый день подряд: за сутки выявили 349,6 тысячи заболевших. Сейчас в стране каждые четыре дня заболевают около миллиона человек. Такой показатель в стране оказался максимальным за все время с начала пандемии COVID-19.

24 марта в Индии был обнаружен новый штамм COVID-19 с двойной мутацией. «Новая двойная мутация была обнаружена в стране наравне с рядом других вариантов коронавируса», — говорится в заявлении министерства здравоохранения. Позднее штамм также распространился в США, Чехии и Швейцарии.