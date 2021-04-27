Новые штаммы коронавируса выявили в 54 регионах России

Новые штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах России. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова во время заседания Совета законодателей, передает РИА Новости.

По ее словам, в 48 регионах выявлен британский штамм, в 11 — южноафриканский, и в 22 — штаммы с отдельными мутациями.

Несмотря на то, что центральными хабами являются Москва и Санкт-Петербург и авиасообщение сконцентрировано здесь, люди общаются и переезжают в другие регионы, объяснила Голикова. «Распространение вируса потихонечку идет», — сказала она.

Вице-премьер указала, что Россия четко мониторит ситуацию за рубежом. Она добавила, что ситуация в России «жестко поставлена на контроль».

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России отсутствует индийский штамм коронавируса, имеющий двойную мутацию. По данным министерства здравоохранения Индии, в стране обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S-белке. Согласно заявлениям, мутации обнаруживаются примерно в 15-20 процентах образцов и не встречаются у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.