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В России выявили 8053 новых случая коронавируса

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

В России за прошедшие сутки выявили 8053 новых случая коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 4 779 425. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале во вторник, 27 апреля.

8053
случаев коронавируса
выявили в России за сутки

Наибольший прирост случаев инфицирования наблюдается в Москве (2098), Санкт-Петербурге (712), Московской (592), Ростовской (230) и Самарской (183) областях. Меньше всего — в Республике Алтай (1) и Чукотском автономном округе (1).

За сутки зафиксировано 392 летальных исхода, общий показатель смертей составил 108 980.

Суточное количество выздоровлений составило 8039, общее — 4 402 678.

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