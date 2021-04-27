В России выявили 8053 новых случая коронавируса

В России за прошедшие сутки выявили 8053 новых случая коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 4 779 425. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале во вторник, 27 апреля.

8053 случаев коронавируса выявили в России за сутки

Наибольший прирост случаев инфицирования наблюдается в Москве (2098), Санкт-Петербурге (712), Московской (592), Ростовской (230) и Самарской (183) областях. Меньше всего — в Республике Алтай (1) и Чукотском автономном округе (1).

За сутки зафиксировано 392 летальных исхода, общий показатель смертей составил 108 980.

Суточное количество выздоровлений составило 8039, общее — 4 402 678.