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Названо число обнаруживших у себя признаки COVID-19 россиян

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Около трети россиян считают, что когда-либо замечали у себя признаки коронавируса. Такие результаты показало исследование «Росгосстрах Жизнь» и частной медицинской сети «Инвитро», которое проводилось с середины по конец марта среди 1086 респондентов.

Почти четверть опрошенных (24 процента) отметили, что с начала пандемии испытывали недомогание, которое могли бы расценить как проявление коронавируса. Каждый второй опрошенный также заявил, что сталкивался с ухудшением памяти и внимания, а более половины респондентов хотели бы пройти реабилитацию.

Только для 15 процентов опрошенных риск заболеть COVID-19 стал самым сильным страхом. «Куда меньшее число респондентов называли в качестве самого сильного страха в связи с пандемией страх потери обоняния на долгие месяцы, страх возникновения проблем на работе в случае, если респондент заболеет», — отмечается в сообщении.

Ранее главной своей упущенной возможностью перед пандемией коронавируса россияне назвали потраченные нервы и несоблюдение противовирусных мер. Среди всех респондентов 15 процентов сообщили, что если бы могли вернуться в прошлое, то посоветовали бы себе не нервничать из-за эпидемии. Еще 11 процентов сказали, что надо было бы соблюдать коронавирусные ограничения.

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