Россияне оказались готовы пожертвовать правами ради победы над коронавирусом

Большинство россиян оказались готовы пожертвовать некоторыми своими правами ради победы над пандемией коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос «Ромир», проводившийся в рамках международного социологического исследования Gallup International.

Так, 54 процента опрошенных признались, что могут пожертвовать своими свободами, причем 15 процентов граждан полностью поддерживают такие жертвы. Против ограничения прав выступают 39 процентов россиян. В опросе, который проводился в декабре 2020 года, приняли участие 1500 россиян.

По данным «Ромир», в настоящее время наблюдается усталость граждан от ограничений в связи с коронавирусом. «Краткосрочные ограничения, обещанные россиянам, превратились в долгосрочные и в перспективе исчезнут нескоро, а проблемы социально-экономического характера пока нарастают», — заявил доктор социологических наук Андрей Милехин.

При этом международные эксперты отметили, что россияне с меньшей охотой говорят о готовности жертвовать своими правами для сдерживания распространения инфекции, чем жители стран Запада. Так, в Западной Европе о готовности пойти на жертвы заявили 75 процентов граждан, в США — 65 процентов. Меньше всего ограничивать себя в правах готовы жители Японии (47 процентов), Мексики (41 процент) и Палестины (40 процент).

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в России появилась возможность аккуратно снимать ограничения. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется. О спаде заболеваемости говорил и мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, власти начинают «открывать город для нормальной жизни».