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Спецборт МЧС России вылетел в Индию

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Фото: МЧС РФ

Спецборт МЧС России с медоборудованием для борьбы с коронавирусной инфекцией вылетел из аэропорта Жуковский в Индию, к вылету готовится второй самолет министерства. Об этом в среду, 28 апреля, сообщает ТАСС.

Ранее 28 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которого пообещал помочь Нью-Дели в борьбе с COVID-19.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Индия получит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на фоне тяжелой ситуации с COVID-19. По его словам, первые дозы будут доставлены в страну уже 1 мая. Дмитриев также добавил, что Индия станет одним из ключевых производителей российского препарата.

25 апреля Минздрав Индии сообщил, что суточный прирост заразившихся коронавирусом в Индии бьет рекорд четвертый день подряд, тогда выявили 349,6 тысячи заболевших за сутки. Показатель оказался максимальным за все время пандемии COVID-19 в стране.

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