В ВОЗ рассказали о распространении новых штаммов коронавируса

С 20 апреля новый штамм коронавируса, впервые выявленный в Великобритании, обнаружили еще в трех странах, а их общее число достигло 139, а география распространения южноафриканского штамма расширилась до 87 государств. Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации распространения (ВОЗ).

Разновидность коронавируса, которая впервые была выявлена в Бразилии и Японии, на данный момент циркулирует в 54 странах мира. Мутация, выявленная в Индии, циркулирует в этой стране наряду с тремя названными штаммами и другими вариантами. В ВОЗ допустили, что все они в совокупности «играют роль в нынешнем всплеске заболеваемости» в Индии.

Во всем мире количество новых случаев COVID-19 увеличивалось девятую неделю подряд: за последнюю неделю было зарегистрировано почти 5,7 миллиона новых случаев, что превышает предыдущие пики, рассказали в ВОЗ. Число новых смертей увеличивалось шестую неделю подряд, было зарегистрировано более 87 000 новых летальных исходов.

Ранее в ВОЗ заявили, что мутации COVID-19, выявленные в Индии, указывают на большую заразность нового штамма и его устойчивость к антителам как у переболевших, так и у вакцинированных. По результатам исследований, мутации способны повлиять на эффективность лечения антителами и привести к нейтрализации их положительного воздействия. Отмечается также, что новый штамм обладает более высокой способностью вызывать заболевание или смерть организма.

24 марта в Индии был обнаружен новый штамм COVID-19 с двойной мутацией. «Новая двойная мутация была обнаружена в стране наравне с рядом других вариантов коронавируса», — говорится в заявлении министерства здравоохранения. Позднее штамм также распространился в США, Чехии и Швейцарии.