Россия
 
Последние новости
Россия вышлет сотрудников посольства Болгарии
СБУ перешла в режим повышенной готовности
Бритье лица стало трендом у девушек в TikTok
Пять гигантских акул поплавали с одиноким каякером
Веру Брежневу задержали в Испании
Планшеты Apple подорожают
Абрамовича назвали одним из победителей при создании Суперлиги
Российские полицейские спасли пастуха-педофила от самосуда
Обвинения артиста «Кривого зеркала» в изнасиловании девушки посчитали пиаром
Харитонов отреагировал на критику Емельяненко в адрес его боя на голых кулаках
Новости партнеров
Прослушать новость

ВОЗ предупредила о неуязвимости некоторых мутаций коронавируса для вакцин

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Некоторые мутации коронавируса, согласно научным данным, могут быть значительными и неуязвимыми для вакцин. Об этом предупредили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения со ссылкой на оценку от Европейского бюро ВОЗ, передает РИА Новости.

В ВОЗ указали, что вакцинация помогает снизить скорость распространения вируса. «Чем больше времени уходит на вакцинацию наиболее подверженных риску людей во всем мире, тем больше возможностей мы даем вирусу для изменения и мутаций», — заявили в организации.

Там добавили, что во всех странах надо снизить скорость распространения инфекции, потому что она не уменьшится сама по себе, и для этого нужны меры. В большинстве стран сохраняется очень высокий уровень передачи вируса, отметили в ВОЗ.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России формируется две своих мутации коронавируса — сибирская и северо-западная. В стране также зафиксированы 192 случая британского штамма и 21 — южноафриканского. Данных о том, что обнаруженные в России мутации коронавируса приводят к более тяжелому течению заболевания, сейчас нет, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Роспотребнадзор рассказал о формировании двух «российских» штаммов коронавируса
Роспотребнадзор сообщил о регионе с 87 процентами иммунитета к коронавирусу
Опасность обнаруженных в России мутаций коронавируса оценили