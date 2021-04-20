ВОЗ предупредила о неуязвимости некоторых мутаций коронавируса для вакцин

Некоторые мутации коронавируса, согласно научным данным, могут быть значительными и неуязвимыми для вакцин. Об этом предупредили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения со ссылкой на оценку от Европейского бюро ВОЗ, передает РИА Новости.

В ВОЗ указали, что вакцинация помогает снизить скорость распространения вируса. «Чем больше времени уходит на вакцинацию наиболее подверженных риску людей во всем мире, тем больше возможностей мы даем вирусу для изменения и мутаций», — заявили в организации.

Там добавили, что во всех странах надо снизить скорость распространения инфекции, потому что она не уменьшится сама по себе, и для этого нужны меры. В большинстве стран сохраняется очень высокий уровень передачи вируса, отметили в ВОЗ.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России формируется две своих мутации коронавируса — сибирская и северо-западная. В стране также зафиксированы 192 случая британского штамма и 21 — южноафриканского. Данных о том, что обнаруженные в России мутации коронавируса приводят к более тяжелому течению заболевания, сейчас нет, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.