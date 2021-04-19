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Опасность обнаруженных в России мутаций коронавируса оценили

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Данных о том, что обнаруженные в России мутации коронавируса приводят к более тяжелому течению заболевания, сейчас нет. Так их опасность оценил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает ТАСС

«На данный момент нет никаких подтверждающих данных о том, что выявляемые в России варианты коронавируса вызывают более тяжелое протекание заболевания», — сказал он.

По словам Хафизова, все обнаруженные геномы вируса тщательно анализируют, чтобы понять, насколько они похожи на уже известные штаммы. Он отметил, что новые штаммы, имеющие нехарактерные отличия, обнаруживаются в редких случаях.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России формируется две своих мутации коронавируса — сибирская и северо-западная. В стране также зафиксированы 192 случая британского штамма и 21 — южноафриканского. Других иностранных мутаций не обнаружено.

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