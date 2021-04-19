Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Такую оценку озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости в понедельник, 19 апреля.

По ее словам, РФ занимает 87 позицию в мире по показателям среднесуточной заболеваемости. По объемам тестирования Россия находится последние две недели на пятом месте, уточнила она.

«Среднесуточная заболеваемость, вы видите, что на сегодняшний день для России это 87 позиция. Мы сегодня находимся в точке, когда ситуация стабилизируется», — сказала глава ведомства.

Ранее Попова призвала россиян привиться от COVID-19, чтобы подвергать рискам себя и близких.

В России за прошедшие сутки выявили 8589 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Общее число заражений за время эпидемии достигло 4,7 миллиона. Больше всего инфицирований за день произошло в Москве (2279 фактов), Санкт-Петербурге (692 факта) и Подмосковье (592 случая). Ни одного заражения не зарегистрировано на Чукотке и в Ненецком автономном округе.