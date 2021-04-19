В России выявили 8589 новых случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки выявлено 8589 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Общее число заражений за время эпидемии достигло 4,7 миллиона, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

8589 новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки

Больше всего инфицирований за день произошло в Москве (2279 фактов), Санкт-Петербурге (692 факта) и Подмосковье (592 случая). Ни одного заражения не зарегистрировано на Чукотке и в Ненецком автономном округе.

В ходе пандемии поправились 4,3 миллиона инфицированных, в том числе 6818 человек — за последние 24 часа. За сутки погибли 346 пациентов, всего скончалось 105 928 жителей.