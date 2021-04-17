Медик предрек сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться еще до начала четвертой волны заболеваемости, которую прогнозируют осенью. Так, по словам доктора медицинских наук, члена комитета Госдумы по охране здоровья Алексея Куринного, необходимые 60 процентов населения будут защищены уже к августу текущего года. Таким мнением он поделился с радио Sputnik.

«В крупных городах, в частности в Москве, по данным скрининга, инфекцию перенесли порядка 60 процентов жителей. Большие города были самыми пораженными местами», — сказал Куринный, добавив, что в центрах регионов этот уровень достигает порядка 40 процентов.

В настоящее время важно расширять программы вакцинации в сельской местности, считает медик. По его словам, в России возможна третья волна коронавируса весной, однако в больших городах она пройдет плавно. «Вот в других местах, где пока население не переболело, ситуация будет довольно серьезная», — предрек медик.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что иммунитет к коронавирусу сформировался примерно у двух миллионов москвичей. Это пятая часть жителей. По его словам, COVID-19 переболели примерно 1,1 миллиона горожан, и скорее всего после болезни у них появились антитела. Еще около одного миллиона человек привились.