Иммунолог назвал число не выявленных случаев коронавируса в Москве

Число перенесших COVID-19 в Москве может быть выше, поскольку при любой эпидемии число не выявленных случаев в десять раз превышает число подтвержденных. Об этом заявил иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Люди, которые переболели, это число надо умножить на десять и прибавить к первому, потому что в десять раз больше, чем выявленных зараженных — эти люди в неявной форме переболели», — сказал специалист. По его словам, эта формула расчета прописана в учебниках по эпидемиологии.

По мнению Жемчугова, для Москвы порог коллективного иммунитета в 70 процентов уже пройден. При этом вакцинированные среди переболевших составляют «небольшую часть», подчеркнул он.

По данным оперштаба, по состоянию на 15 апреля в Москве выявлено 1 056 223 случаев заражения коронавирусом. Исходя из формулы, предложенной Жемчуговым, реальное число перенесших инфекцию может быть на 10 миллионов больше.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что в течение 6-7 месяцев после заболевания у большинства перенесших коронавирус активен специфический иммунитет, которого вполне достаточно для защиты организма. При этом через определенное время им необходимо сделать прививку от коронавируса, и не исключено, что для этого может быть использована только одна доза вакцины, а не две, сказал иммунолог.