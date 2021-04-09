Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала условие для вступления России в «постковидное время». Об этом она написала в своей колонке в «Парламентской газете».

По ее словам, есть все основания полагать, что от большинства ограничений Россия сможет избавиться быстрее многих государств. Спикер Совфеда выразила уверенность, что Россия также сможет раньше других вступить в «постковидное время». Произойдет это при выработке коллективного иммунитета в случае ответственного подхода к проведению вакцинации во всех регионах страны, резюмировала сенатор.

Матвиенко рассказала, что Россия уже сейчас входит в десятку стран по числу сделанных прививок и будет только укреплять свои позиции в данном рейтинге. При этом она отметила динамику роста числа тех, кто хочет привиться от коронавируса, как в столице, так и в регионах.

Помимо этого, спикер заявила, что пандемия, пожалуй, является самым серьезным вызовом для человечества после Второй мировой войны. По ее мнению, хотя уже очевидно, что Апокалипсиса не будет и инфекция будет побеждена, это не повод для успокоения. Матвиенко предостерегла, что вирусные угрозы могут стать новым глобальным вызовом, таким же как изменение климата или загрязнение окружающей среды.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что третьей волны коронавируса в России получится избежать, если соблюдать правила профилактики. По словам Поповой, россиянам надо «трепетно» относиться к правилам защиты от инфекции.