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Власти России объявили о прохождении пандемии без драматического сценария

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что России удалось уйти от драматического сценария пандемии COVID-19 благодаря слаженным действиям работников системы здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС.

Министр отметил, что ситуация в регионах стабилизируется, так как привилось достаточное количество людей. Он напомнил, что в регионах организовано более пяти тысяч прививочных пунктов.

«Сегодня рано подводить итоги пандемии, она продолжается. Но мы с уверенностью можем сказать, что слаженные действия медицинских работников, организаторов здравоохранения под руководством президента позволили избежать драматического сценария», — сказал он, выступая на заседании коллегии министерства.

Мурашко также отметил, что пандемия «обусловила негативные демографические тенденции снижения ожидаемой продолжительности жизни».

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что число россиян, сделавших прививку от коронавируса, превысило восемь миллионов. Всего на данный момент в России зарегистрированы три вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».


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