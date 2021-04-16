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Правительство допустило снятие ограничений по COVID-19 «в очень ближайшее время»

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что темпы вакцинации дают надежду на скорое снятие коронавирусных ограничений. Об этом сообщает «Интерфакс».

Она отметила, что темпы вакцинации нарастают. Ранее Голикова сообщала, что от коронавируса привились уже восемь миллионов россиян.

«Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты», — допустила заместитель председателя правительства.

Эпидемиологическая обстановка в стране постепенно стабилизируется, однако в силе остается еще ряд некоторых ограничений. Например, до сих пор действует обязательный масочный режим, а количество посетителей в музеях и на выставках не должно превышать 50 процентов общей вместимости помещений.

Всего на данный момент в России зарегистрированы три вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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