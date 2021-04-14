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Россияне массово начали вакцинироваться после прививки Путина

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Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости

Число желающих привиться от COVID-19 выросло после вакцинации президента России Владимира Путина. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству Москвы и к администрации президента.

Собеседник издания отметил, что особенный рост желающих сделать прививку наблюдался первые три дня после вакцинации главы государства. Ежедневное количество вакцинировавшихся в эти дни в столице выросло почти в четыре раза — с 8 тысяч до 30 тысяч, говорит он.

«Видимо, люди все-таки ждали, когда президент сделает себе вакцину, иначе это не объяснить», — сказал источник.

4 апреля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число россиян, желающих пройти вакцинацию против COVID-19, резко выросло. Причину этого она не уточнила.

Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта. Сразу после процедуры в Кремле отчитались о хорошем самочувствии российского лидера. Позже сам президент рассказал, что испытал лишь небольшой дискомфорт в левой руке, куда делали укол. Название вакцины в Кремле раскрывать не стали, но указали, что речь идет о двухкомпонентном препарате.

Всего на данный момент в России зарегистрированы три вакцины. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще две отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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